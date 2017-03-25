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Рубрика: Новости Мариуполя
25-03-2017, 18:31
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Школьники поздравили военнослужащих Мариуполя с Днем Нацгвардии и провели тест-драйв на БТР

Ученики школы №65 в сопровождении полицейских пришли в местную воинскую часть, чтобы поздравить защитников Мариуполя с Днем Нацгвардии, который будет отмечаться уже в это воскресенье. По традиции подростки принесли с собой каравай и деревце, как символ обновленной, мирной, процветающей Украины.

Бойцы, в свою очередь, провели школьникам экскурсию по военной части, познакомили с автопарком, вооружением и служебными четвероногими помощниками. Кроме того, для собравшихся хозяева устроили настоящий мастер-класс по химзащите и тактической медицине. Однако настоящим подарком для учеников стали тест-драйв на БТР и участие в отработке команд с собаками, которые обычно привлекаются к выполнению настоящих боевых задач и патрулированию города.

В конце встречи хозяева и гости, как команды-противники продемонстрировали мастерство игры в футбол. Матч оказался динамичным и напряженным, а победу одержали военнослужащие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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