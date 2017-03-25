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Рубрика: Новости Донбасса
25-03-2017, 19:01
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Полиция Бахмута устанавливает обстоятельства внезапной смерти младенца

В ночь на 25 марта в полицию поступило сообщение от владелицы домовладения о том, что по месту ее проживания умер новорожденный мальчик ее знакомой. Полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка.

На данный момент правоохранители выяснили, что вчера мать вместе с малышом и еще шестью своими детьми, пришла в гости к своей знакомой. Покормив ребенка последний раз в 23 часа, женщина пошла спать. Подойдя к ребенку около часа ночи, мать заметила, что у малыша носом пошла кровь, а сам ребенок не подает признаков жизни. Видимых следов насилия на теле младенца не обнаружено.

При осмотре жилища было установлено, что порядок в квартире не нарушен. На учете в полиции семья не состояла. Ребенок родился 16 марта.

Следственным отделом Бахмутского отдела полиции предварительно трагедию квалифицировано по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка – с пометкой «естественная смерть») УК Украины. Ведется досудебное расследование.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»