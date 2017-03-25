В ночь на 25 марта в полицию поступило сообщение от владелицы домовладения о том, что по месту ее проживания умер новорожденный мальчик ее знакомой. Полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка.
На данный момент правоохранители выяснили, что вчера мать вместе с малышом и еще шестью своими детьми, пришла в гости к своей знакомой. Покормив ребенка последний раз в 23 часа, женщина пошла спать. Подойдя к ребенку около часа ночи, мать заметила, что у малыша носом пошла кровь, а сам ребенок не подает признаков жизни. Видимых следов насилия на теле младенца не обнаружено.
При осмотре жилища было установлено, что порядок в квартире не нарушен. На учете в полиции семья не состояла. Ребенок родился 16 марта.
Следственным отделом Бахмутского отдела полиции предварительно трагедию квалифицировано по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка – с пометкой «естественная смерть») УК Украины. Ведется досудебное расследование.
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Полиция Бахмута устанавливает обстоятельства внезапной смерти младенца
В ночь на 25 марта в полицию поступило сообщение от владелицы домовладения о том, что по месту ее проживания умер новорожденный мальчик ее знакомой. Полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»