В ДНР сообщили об усилении режима комендантского часа.
«Напоминаем, что время комендантского часа определено с 23:00 до 05:00 часов. В это время запрещено движение общественного и личного транспорта, уличное передвижение граждан, равно как и появление в других общественных местах», - говорится в сообщении на сайте ДНР.
При этом не уточняются причины ужесточения режима и в чем они конкретно выражаются.
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Рубрика: Новости Донбасса
25-03-2017, 19:35
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В ДНР усилили режим комендантского часа
В ДНР сообщили об усилении режима комендантского часа.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»