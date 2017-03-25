В ДНР усилили режим комендантского часа

В ДНР сообщили об усилении режима комендантского часа.



«Напоминаем, что время комендантского часа определено с 23:00 до 05:00 часов. В это время запрещено движение общественного и личного транспорта, уличное передвижение граждан, равно как и появление в других общественных местах», - говорится в сообщении на сайте ДНР.



При этом не уточняются причины ужесточения режима и в чем они конкретно выражаются.