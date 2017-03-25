Бюджет не располагает достаточными средствами для обещанного „осовременивания пенсий“

В Украине создана рабочая группа экспертов для подготовки и проведения увеличения размеров пенсионных выплат на 10,1%.



Известно, что Министерством социальной политики готовится „осовременивание пенсий“ украинцам, но как сообщила на своей странице в соцсети Галина Третьякова - председатель общественного совета при Пенсионном фонде Украины, в государственном бюджете далеко не для всех пенсионеров найдутся на это деньги.



По крайней мере, при наличии в стране 11,9 миллионов граждан пенсионного возраста, в перечень тех, кому „улучшат“ пенсию включены 5,6 миллионов граждан, половина всех желающих… А вторая половина вновь останется ни с чем. Вот такое осовременивание по-украински.



Хотя, многострадальные пожилые граждане Украины уже давно не верят обещаниям, которые в большинстве своём в очередной раз оказываются лишь пиаром… Вот и на этот раз, скорее всего, поговорят-поговорят о бедственном положении пенсионеров и желании улучшить их положение, да и забудут…



Но сами пенсионеры ведь не забудут. Они при каждом увеличении пенсионных выплат созваниваются между собой, выясняя суммы „улучшения“, а потом со слезами ещё долго обсуждают, и доверчиво ждут – может хоть в следующий раз дождутся „покращення“…, ан нет. Всё остаётся на своих местах, точнее – суммы не меняются, разве что на сущие копейки, и то, лишь у кого уж совсем неприлично маленькие пенсии…

Итак, из нынешних обещаний правительства: добавку в 700-800 гривен получат (при достаточном финансировании) порядка 460 тысяч украинских пенсионеров.



Ещё 1,1 миллионам обещают увеличить пенсионные выплаты более чем на 1000 гривен. Прибавку от 900 гривен до 1000 гривен увидят 487 тысяч. А остальные пенсионеры, попавшие в списки „избранных“, коих более 3,5 миллионов, получат увеличение пенсий от 50 до 700 гривен.



Тем не менее, в Пенсионном фонде Украины утверждают, что государственный бюджет на 2017 год не включает средств на „осовременивание“ пенсий, поэтому на правительственном уровне следует принимать официальные законодательные решения.



Пополнение ресурсов Пенсионного фонда возможно лишь не более 18%, но этого явно недостаточно на дополнительные выплаты всем пенсионерам…



Всего на предполагаемое „осовременивание“ понадобится больше 46 миллиардов гривен, или ежемесячно 3,86 миллиарда.