На дороге между Великой Новоселкой и Амвросиевкой ограничено движение транспорта

С 24 марта 2017 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-09 Великая Новоселка - Амвросиевка. Об этом сообщает пресс-служба САД в Донецкой области.



Движение ограничено на более чем 30-километровом участке дороги (с адресной привязкой: км 0 + 560 - км 31 + 000), расположенном в Великоновоселковском и Марьинском районах, по маршруту Великая Новоселка - Павловка.



«Ограничение движения связано со значительным увлажнением земляного полотна, что негативно влияет на технические характеристики и эксплуатационное состояние территориальной автодороги. Во исполнение Приказа начальника Службы с обеих сторон «переувлажненного» участка дороги установлены запрещающие дорожные знаки: 3.15 «Движение транспортных средств, масса которых превышает 24 т, запрещено» и 3.16 «Движение транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает 7 т, запрещено», - говорится в сообщении Службы.



Отмечается, что до введения ограничения указанной автодорогой разрешались перевозки грузов (вместе с массой транспортного средства) до 40 тонн.