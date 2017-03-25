vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2073 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
25-03-2017, 20:42
Просмотров: 1307
Комментариев: 0

Зайцево обстреляли: есть жертвы среди мирных жителей

Сегодня в 18:00 в Бахмутский отдел полиции поступила информация от военного медика, о том, что по ул. Рыбалко, во дворе частного дома найдены убитые мирные жители - мужчина 1959 года рождения и женщина 1964 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе полиции, предварительно установлено, что они находились на улице, когда начался минометный обстрел населенного пункта.

На место происшествия направлены полицейские. На данный момент информации о других погибших или раненых нет.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»