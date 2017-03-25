Сегодня в 18:00 в Бахмутский отдел полиции поступила информация от военного медика, о том, что по ул. Рыбалко, во дворе частного дома найдены убитые мирные жители - мужчина 1959 года рождения и женщина 1964 года рождения.
Как сообщили в пресс-службе полиции, предварительно установлено, что они находились на улице, когда начался минометный обстрел населенного пункта.
На место происшествия направлены полицейские. На данный момент информации о других погибших или раненых нет.
Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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Рубрика: Новости Донбасса
25-03-2017, 20:42
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Зайцево обстреляли: есть жертвы среди мирных жителей
Сегодня в 18:00 в Бахмутский отдел полиции поступила информация от военного медика, о том, что по ул. Рыбалко, во дворе частного дома найдены убитые мирные жители - мужчина 1959 года рождения и женщина 1964 года рождения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»