Зайцево обстреляли: есть жертвы среди мирных жителей

Сегодня в 18:00 в Бахмутский отдел полиции поступила информация от военного медика, о том, что по ул. Рыбалко, во дворе частного дома найдены убитые мирные жители - мужчина 1959 года рождения и женщина 1964 года рождения.



Как сообщили в пресс-службе полиции, предварительно установлено, что они находились на улице, когда начался минометный обстрел населенного пункта.



На место происшествия направлены полицейские. На данный момент информации о других погибших или раненых нет.



Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.