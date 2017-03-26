АТЦ: сектор «Мариуполь» в эпицентре боев, в ход шли танки и зенитная установка, среди ВСУ 6 раненых

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 81 нарушение режима прекращения огня.



Наибольшее количество обстрелов - на Мариупольском направлении, где противник использовал минометы, ствольную артиллерию калибра 122 мм, пулеметы и гранатометы различных систем, действовали снайперы. На линии огня - позиции защитников в Широкино, Павлополе, Водяном, Чермалыке и Талаковке. Кроме того, по Широкино били из зенитной установки ЗУ-23-2, Красногоровке - из противотанкового ракетного комплекса, по Марьинке вел огонь танк.



На Донецком направлении били из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и из минометов калибра 120 мм и 82мм, а также стрелкового оружия.



На Луганщине в ход пошли гранатометы, пулеметы и минометы калибра 82мм.



Для снижения огневой активности противника, подразделения сил АТО открывали огонь. В результате боевых действий шесть военнослужащих ранены, еще двое - получили боевые травмы.