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Рубрика: Новости Мариуполя
26-03-2017, 08:13
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АТЦ: сектор «Мариуполь» в эпицентре боев, в ход шли танки и зенитная установка, среди ВСУ 6 раненых

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 81 нарушение режима прекращения огня.

Наибольшее количество обстрелов - на Мариупольском направлении, где противник использовал минометы, ствольную артиллерию калибра 122 мм, пулеметы и гранатометы различных систем, действовали снайперы. На линии огня - позиции защитников в Широкино, Павлополе, Водяном, Чермалыке и Талаковке. Кроме того, по Широкино били из зенитной установки ЗУ-23-2, Красногоровке - из противотанкового ракетного комплекса, по Марьинке вел огонь танк.

На Донецком направлении били из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и из минометов калибра 120 мм и 82мм, а также стрелкового оружия.

На Луганщине в ход пошли гранатометы, пулеметы и минометы калибра 82мм.

Для снижения огневой активности противника, подразделения сил АТО открывали огонь. В результате боевых действий шесть военнослужащих ранены, еще двое - получили боевые травмы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»