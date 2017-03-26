На КПВВ «Гнутово» под Мариуполем появился пункт медицинской помощи

На КПВВ «Гнутово» в Мариупольском направлении открыли модуль, в котором будет оказываться первая медицинская помощь гражданам, пересекающим линию разграничения. Новое оборудование было установлено на контрольном пункте благодаря помощи миссии «Красного Креста».

По информации пресс-службы Донецкого погранотряда, специально оборудованный пункт медицинской помощи на КПВВ был необходим, поскольку ежедневно через пункт пропуска проходит около 7 тысяч человек. Большинство из этих людей – пожилого возраста, и им часто нужна медицинская помощь.



Практически ежедневно за медпомощью обращается до восьми человек.

«Ситуация на КПВВ очень тяжелая, иногда люди ждут своей очереди при экстремальных погодных условиях, сильных морозах или невыносимой жаре. Власти приняли меры для улучшения условий пересечения линии разграничения, но ситуация остается тяжелой», - отметил глава миссии МККК в Мариуполе Рафаэль Тено.