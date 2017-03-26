Власти ДНР сообщают, что начали переговоры с крупнейшими горно-обогатительными комбинатами (ГОК) РФ о поставках сырья для металлургических предприятий.
«Ведутся переговоры с потенциальными поставщиками сырья из Российской Федерации, горно-обогатительными комбинатами, такими как Лебединский, АО «Карельский окатыш», Михайловский, ферросплавными заводами, угледобывающими предприятиями Кузбасса», — передает ДАН, ссылаясь на документ Минпрома.
Отмечается, что металлургические предприятия, расположенные на территории ДНР, после начала торговой блокады «законсервировали основные производственные мощности из-за отсутствия поставок основного сырья» (в качестве сырьевой базы ранее использовались ГОКи, расположенные в центральных регионах Украины).
В этой связи было принято решение об оперативной переориентации на новые рынки, прежде всего рынок России.
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В ДНР сообщили о начале переговоров с РФ о поставках сырья на «национализированные» предприятия
Власти ДНР сообщают, что начали переговоры с крупнейшими горно-обогатительными комбинатами (ГОК) РФ о поставках сырья для металлургических предприятий.
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Редакция «Мариупольских новостей»