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Рубрика: Новости Донбасса
26-03-2017, 09:40
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В ДНР сообщили о начале переговоров с РФ о поставках сырья на «национализированные» предприятия

Власти ДНР сообщают, что начали переговоры с крупнейшими горно-обогатительными комбинатами (ГОК) РФ о поставках сырья для металлургических предприятий.

«Ведутся переговоры с потенциальными поставщиками сырья из Российской Федерации, горно-обогатительными комбинатами, такими как Лебединский, АО «Карельский окатыш», Михайловский, ферросплавными заводами, угледобывающими предприятиями Кузбасса», — передает ДАН, ссылаясь на документ Минпрома.

Отмечается, что металлургические предприятия, расположенные на территории ДНР, после начала торговой блокады «законсервировали основные производственные мощности из-за отсутствия поставок основного сырья» (в качестве сырьевой базы ранее использовались ГОКи, расположенные в центральных регионах Украины).

В этой связи было принято решение об оперативной переориентации на новые рынки, прежде всего рынок России.




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Редакция «Мариупольских новостей»