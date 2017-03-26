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Рубрика: Новости Мариуполя
26-03-2017, 10:05
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Под Мариуполем боец ВСУ получил ранение при подготовке боеприпасов к утилизации

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, под Мариуполем военнослужащий одной из отдельных механизированных бригад получил ранение при подготовке боеприпасов к последующей утилизации. В его ногу попал выстрел от РПГ.

"Военный получил минно-взрывную травму мягких тканей правой ноги. Гранатометный выстрел, застряв в ноге военнослужащего, повредил кости пятки и бедра, нанес рваную огнестрельную рану голени", - рассказал начальник медицинской части сектора "Мариуполь" подполковник медицинской службы Ярослав Било.

По его словам, медперсонал врачебно-сестринской бригады, рискуя собственной жизнью, оказал пострадавшему, который находился в гемотравматическом шоке, первую медицинскую помощь. Военные хирурги прооперировали военнослужащего. Для дальнейшего лечения бойца доставили в военный госпиталь Днепра.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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