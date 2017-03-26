В субботу на базовом на редуте в Бахмуте состоялась конференция участников блокады Донбасса, на которой присутствовали координаторы акции и народные депутаты Семен Семенченко, Егор Соболев и Тарас Пастух. Информация размещена на странице Штаба блокады в Фейсбуке.
Собравшиеся выразили намерение продолжать блокаду, несмотря на решение СНБО о прекращении грузовых перевозок с ДНР и ЛНР.
Штаб блокады, как и прежде, требует освобождения пленных и прекращения любых связей в экономической и торговой сфере с неподконтрольной территорией и РФ.
Также, по словам блокировщиков, еще якобы остались контрабандные пути с ДНР и ЛНР, которые необходимо перекрывать. Для этого планируют создать мобильные группы и мобильные экипажи, которые будут "выявлять потоки и тех, кто крышует контрабанду".
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Участники блокады Донбасса планируют следующие «шаги»: создание мобильных групп и мобильных экипажей
В субботу на базовом на редуте в Бахмуте состоялась конференция участников блокады Донбасса, на которой присутствовали координаторы акции и народные депутаты Семен Семенченко, Егор Соболев и Тарас Пастух. Информация размещена на странице Штаба блокады в Фейсбуке.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»