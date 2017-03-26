В Украине действует верификация внутренне перемещенных лиц, которые получают от государства социальную помощь: проверки идут по факту пересечения линии разграничения и нахождения переселенца на неподконтрольной украинской власти территории более 59 дней. О нюансах этого процесса сообщила директор Департамента соцзащиты населения Луганской ОВГА Элеонора Полищук.
«На сегодняшний день в законе четко прописано, что человек может отсутствовать на подконтрольной территории 59 дней. На 60-й день возникают вопросы, и мы обязаны приостановить социальную выплату до выяснения обстоятельств. Если есть какие-то уважительные причины, например болезнь, – это подтверждается справкой. Тогда мы продлеваем этот срок до 90 дней. Свыше, мы уже понимаем, что с человеком что-то произошло с человеком, и приостанавливаем все социальные выплаты», – рассказала Полищук в эфире одного из телеканалов.
Она отметила, что сегодня в управления соцзащиты поступили данные из служб, фиксирующих пересечение переселенцем линии разграничения через КПВВ, о тех гражданах, которые отсутствуют на подконтрольной территории более 60 дней.
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Переселенцам начали «замораживать» выплаты из-за долгого отсутствия на подконтрольной территории
В Украине действует верификация внутренне перемещенных лиц, которые получают от государства социальную помощь: проверки идут по факту пересечения линии разграничения и нахождения переселенца на неподконтрольной украинской власти территории более 59 дней. О нюансах этого процесса сообщила директор Департамента соцзащиты населения Луганской ОВГА Элеонора Полищук.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»