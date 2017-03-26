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Рубрика: Новости Украины и мира
26-03-2017, 11:28
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Украина озвучила условие, при котором готова принять участника от России на «Евровидении-2017»

Россия сможет принять участие в песенном конкурсе “Евровидение” при условии, если отправит на конкурс представителя, у которого нет проблем с украинским законодательством. Об этом вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил в эфире “Украинского радио”.

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы Евровидения-2017. В том числе и представителя из РФ. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена. Конечно, мы и не надеемся на такой подход со стороны РФ", - отметил Кириленко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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