На Донетчине 13-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши, выполняя задание «группы смерти»

В Бахмуте правоохранители и случайные прохожие спасли 13-летнюю школьницу, которая хотела прыгнуть с крыши, сообщили в пресс-службе полиции. Предварительно известно, что девушка выполняла задание так называемой «группы смерти».



Отмечается, что это уже второй раз правоохранители спасают жизнь девочке. Ранее, школьница находилась под пристальным вниманием полицейских, когда было выявлено, что она является активной участницей «группы смерти» и уже приступила к выполнению первых заданий «квеста». Тогда сотрудники полиции совместно с матерью и преподавателями обезопасили девушку от трагедии, убедив оставить все возможные контакты с опасной игрой.



Однако сегодня школьница пошла в район реки, где находятся недострои и, не объясняя ничего своей подруге, залезла на крышу двухэтажного здания, решив покончить с собой.



Девушка доставлена в отдел полиции и сейчас с ней работают полицейские ювенальной превенции. Специалисты успокоили ребенка и выясняют причины, которые могли заставить школьницу вернуться к выполнению заданий администратора «группы смерти».



По предварительной информации, семья девочки благополучная. Но на данном этапе полиция проверяет все версии.

Правоохранители призывают родителей уделять больше внимания своим детям, особенно в подростковом возрасте, когда они больше всего нуждаются в заботе, разговаривать с ними, интересоваться проблемами. Полицейские подскажут, как надо вести себя в случаях, когда ребенку может угрожать опасность.



Полиция Донецкой области продолжает постоянную профилактическую работу с подростками, к которой привлекает также педагогов и общественные организации, чтобы совместными усилиями блокировать вовлечение детей в смертельные игры и уберечь детские жизни.