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Рубрика: Новости Донбасса
26-03-2017, 12:11
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В Донецке снарядами повреждено 2 жилых дома, еще один - сгорел

Западные окраины Донецка попали под обстрел. В результате снарядами повреждено 2 жилых дома, еще один - сгорел.

«Вчера в 19:00 дом № 56 по улице Красная звезда сгорел в результате попадания снаряда. Пожарные не могли подъехать из-за обстрелов. Еще в двух домах по улицам Карнавальная и Лукьяненко повреждено остекление», — рассказал изданию ДНР ДАН глава администрации Петровского района Максим Жуковский.

По его словам, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.




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