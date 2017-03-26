Новый, уникальный «шрифт Мариуполя» станет доступен со дня на день

Уникальный шрифт, который является одной из визуальной составляющей бренда Мариуполя, будет доступен для всех желающих уже в ближайшее время. Его можно будет загрузить на сайте mariupol.today.



Шрифт Mariupol подходит для различных задач - дизайн логотипов, плакатов, сайтов, городской навигации, картографии, буклетов, книг, презентаций и тому подобное. Он был разработан дизайнером Андреем Шевченко. Шрифт поддерживает украинский, английский, греческий, русский языки.

Напомним, с февраля мариупольцы уже получили доступ к использованию других изображений бренда - знак Мариуполя, его логотип, принты для одежды, значки и наклейки, обложки для соцсетей.