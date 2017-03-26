Вячеслав Аброськин в Мариуполе поздравил военнослужащих с Днем Национальной гвардии и вручил награды

Сегодня в Мариуполе состоялось торжественное мероприятие в честь третьей годовщины Национальной гвардии. Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин почтил память воинов, защитивших страну ценой жизни, и отметил бойцов, которые плечом к плечу с полицейскими обеспечивают безопасность жителей Донетчины.



"Благодарен за вашу службу, гордимся вами. Мы вместе с вами прошагали 3 года, и в дальнейшем будем стоять вместе. Слава Украине!", - обратился к бойцам Вячеслав Аброськин.

Гвардейцев, которые несут службу в зоне проведения АТО, также приветствовали начальник Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк, командующий оперативно-тактической группировки «Мариуполь» Александр Нестеренко, руководство Мариупольского горсовета.



"Национальная гвардия получила уважение и благодарность украинского народа, поскольку стала в первых рядах на защиту суверенитета нашего государства. Склоняем голову перед теми, кто отдал свою жизнь за единство страны и установление мира и спокойствия на родной земле", - отметил Владимир Кондратюк.

За время проведения АТО погибли около 200 бойцов Нацгвардии, еще 900 - получили ранения. Минутой молчания присутствующие почтили память героев.



Сегодня покой жителей Донецкой области бережет надежная стража - Нацгвардия и полиция создали в зоне АТО два круга защиты и вместе защищают украинцев от террористической угрозы и преступности. Они ежедневно несут службу на блокпостах и участвуют в спецоперациях.

От имени всей полиции Донецкой области генерал Аброськин вручил бойцам награды: ценные подарки и грамоты с благодарностью.

В честь воинов на празднике играл оркестр Главного управления областной Нацполиции.