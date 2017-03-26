vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1613 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
26-03-2017, 13:22
Просмотров: 1177
Комментариев: 0

В Мариуполе возникли перебои с мобильной связью крупнейшего украинского оператора

Сегодня в Мариуполе возникли перебои с услугами мобильной связи крупного украинского оператора.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что у абонентов «Киевстар» пропал доступ к мобильной сети. Отсутствие возможности позвонить возникло у большинства горожан.

Причины неполадок пока неизвестны. Линии технической поддержки компании заняты, дозвониться проблематично.

При этом другие мобильные операторы в Мариуполе работают без перебоев.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Старокрымском водохранилище вода переливается через плотину (ДОПОЛНЕНО)

Жители Каменска обеспокоены и обратились в нашу редакцию


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»