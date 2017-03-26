Сегодня в Мариуполе возникли перебои с услугами мобильной связи крупного украинского оператора.
Местные жители в социальных сетях сообщают, что у абонентов «Киевстар» пропал доступ к мобильной сети. Отсутствие возможности позвонить возникло у большинства горожан.
Причины неполадок пока неизвестны. Линии технической поддержки компании заняты, дозвониться проблематично.
При этом другие мобильные операторы в Мариуполе работают без перебоев.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- В Мариуполе возникли перебои с мобильной связью крупнейшего украинского оператора
Рубрика: Новости Мариуполя
26-03-2017, 13:22
Просмотров: 1177
Комментариев: 0
В Мариуполе возникли перебои с мобильной связью крупнейшего украинского оператора
Сегодня в Мариуполе возникли перебои с услугами мобильной связи крупного украинского оператора.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В центре Мариуполя произошло ДТП с участием полицейского авто
На проспекте Мира
В Старокрымском водохранилище вода переливается через плотину (ДОПОЛНЕНО)
Жители Каменска обеспокоены и обратились в нашу редакцию
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»