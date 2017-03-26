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Рубрика: Новости Донбасса
26-03-2017, 13:36
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Старую часть Авдеевки накрыли огнем из «Града»: значительно повреждены 18 домов

Сегодня около 11:30 Авдеевку обстреляли из "Градов". Снаряды накрыли огнем старую часть прифронтового города. В результате повреждены частные дома местных жителей, расположенные по ул. Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены, сообщили в пресс-службе полиции.

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

Данный факт будет квалифицирован по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»