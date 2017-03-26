В Мариуполе возобновили работы по замене самого изношенного участка магистрального трубопровода

В центре Мариуполя возобновлены работы по замене самого изношенного участка магистрального трубопровода, обеспечивающего водой Центральный и Приморский районы.

Ранее, "Мариупольские новости" писали о том, что на участке проведения работ отсутствует ограждение, что создает опасность для местных жителей.



В настоящее время восстановлены ленточные ограждения на разрытии у перекрёстка улицы Бахчиванджи и проспекта Строителей. Специалисты готовят соединительные отводы для врезки нового участка водовода в основную магистраль.



По словам ремонтников, полная подготовка к врезке будет завершена в понедельник.