vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1942 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
26-03-2017, 14:56
Просмотров: 405
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе возобновили работы по замене самого изношенного участка магистрального трубопровода

В центре Мариуполя возобновлены работы по замене самого изношенного участка магистрального трубопровода, обеспечивающего водой Центральный и Приморский районы.

Ранее, "Мариупольские новости" писали о том, что на участке проведения работ отсутствует ограждение, что создает опасность для местных жителей.

В настоящее время восстановлены ленточные ограждения на разрытии у перекрёстка улицы Бахчиванджи и проспекта Строителей. Специалисты готовят соединительные отводы для врезки нового участка водовода в основную магистраль.

По словам ремонтников, полная подготовка к врезке будет завершена в понедельник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Под Мариуполем боец ВСУ получил ранение при подготовке боеприпасов к утилизации

Его прооперировали и доставили в военный госпиталь Днепра

На втором общегородском субботнике в Мариуполе трудились чиновники с детьми и четвероногими питомцами

Сегодня тысячи мариупольцев во всех районах города начали утро с уборки


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»