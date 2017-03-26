Согласно плану развития угольной отрасли, в Украине будет сокращено количество шахт с 33 до 26. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
В частности, министр ведомства Игорь Насалик отметил, что первейшей задачей является решение проблемы убыточности шахт. Практически все 33 государственных предприятия в 2016 году были убыточными. В то же время за год 3 предприятия выведены на соответствующий уровень рентабельности.
«Минэнергоугля, по словам министра, намерено уменьшить количество шахт с 33 до 26, при этом планирует не уменьшить, а наоборот, увеличить добычу угля с 5,8 млн тонн до 8,7 млн тонн. Этого результата удастся достичь благодаря модернизации, техническому переоснащению шахт и введению новых лав. Для этих целей уже в этом году в бюджет заложено 800 млн грн и предусмотрено 1 млрд грн кредитных средств под государственные гарантии», – отмечается в сообщении министерства.
Насалик также отметил, что приоритетом остается создание надлежащих и безопасных условий труда горняков, обеспечение их средствами индивидуальной защиты.
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В Украине закроют несколько шахт, но при этом намерены увеличить добычу угля
Согласно плану развития угольной отрасли, в Украине будет сокращено количество шахт с 33 до 26. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»