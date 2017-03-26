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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
26-03-2017, 16:18
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С 1 апреля украинцы не смогут получать пенсии в банках с российским капиталом

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля 2017 не будет проводить выплаты пенсий через банки с российским капиталом, против которых введены санкции, передает "Урядовый курьер".

Решение ПФУ касается «Проминвестбанка», ВТБ, «Сбербанка», БМ-банка и VS Bank.

"В связи с указом Президента Украины от 15 марта 2017 года №63/2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", Пенсионный фонд Украины останавливает финансирование вышеупомянутых отделений банков, а пенсионерам предложены альтернативные варианты получения пенсий", - говорится в сообщении.

Пенсии людям, которые получали выплаты через учреждения этих банков, будут выплачивать через отделение почтовой связи по месту жительства пенсионера. При этом дата выплаты остается такой же, которая была в банке.

"В дальнейшем, по желанию пенсионера выплату пенсии могут проводить через учреждения других банков, с которыми подписан договор на выплату пенсий, или доставлять домой сотрудники отделений почтовой связи. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в районное управление ПФ по месту пребывания на учете или в управление по координации и контроля за выплатой пенсий", - отметили в Пенсионном фонде.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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