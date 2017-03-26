Для переселенцев открыли мобильные отделения «Ощадбанка»: на следующей неделе пункт будет работать в Мариуполе

В Волновахе "Ощадбанк" запустил работу мобильного отделения – бронированного фургончика с двумя рабочими местами, где можно получить весь спектр банковских услуг. Отмечается, что мобильный пункт поможет сократить очереди в стационарных отделениях банка, которые наблюдаются в связи с проведением идентификации переселенцев, говорится в сюжете телеканала «Донбасс».



Специально для удобства переселенцев, которые приезжают в Волноваху для решения вопросов по социальным выплатам, мобильное отделение разместили возле автовокзала.



«В этом отделении может быть получен полный и широкий спектр банковских услуг: открытие как текущих карточных счетов, так и депозитных, оплата коммунальных платежей, выдача наличных денежных средств, и, в первую очередь, это обслуживание пенсионеров, которые являются перемещенными лицами», - прокомментировала начальник Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Якивчик.



В данный момент на Донетчине работают 3 бронированных мобильных отделения. На этой неделе передвижное отделение банка обслуживало жителей Константиновки, на следующей - будет работать в Мариуполе.