Как мы уже писали ранее, сегодня возле Краматорска разбился военный вертолет Ми-2, есть жерты.
Так, по предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Оксана Гаврилюк.
“Есть информация о гибели пяти человек: трое членов экипажа и двое пассажиров. Это предварительная информация”, — сказала она в комментарии УНН.
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Рубрика: Новости Донбасса
26-03-2017, 18:20
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Минобороны: в результате крушения военного Ми-2 погибли трое членов экипажа и двое пассажиров
Как мы уже писали ранее, сегодня возле Краматорска разбился военный вертолет Ми-2, есть жерты.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»