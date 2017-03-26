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Рубрика: Новости Донбасса
26-03-2017, 18:20
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Минобороны: в результате крушения военного Ми-2 погибли трое членов экипажа и двое пассажиров

Как мы уже писали ранее, сегодня возле Краматорска разбился военный вертолет Ми-2, есть жерты.

Так, по предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

“Есть информация о гибели пяти человек: трое членов экипажа и двое пассажиров. Это предварительная информация”, — сказала она в комментарии УНН.




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Редакция «Мариупольских новостей»