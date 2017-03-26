Авиакатастрофа под Краматорском: появились первые фото с места крушения военного Ми-2

Появились первые фото с места крушения военного вертолета под Краматорском. Их опубликовало издание "Новости Донбасса". На место падения вертолета Ми-2 прибыли машины скорой помощи, автомобили ГСЧС, работают экстренные службы.
Появились первые фото с места крушения военного вертолета под Краматорском. Их опубликовало издание "Новости Донбасса". На место падения вертолета Ми-2 прибыли машины скорой помощи, автомобили ГСЧС, работают экстренные службы.
Это предварительная информация
Катастрофа произошла вблизи Краматорска