Идея разработки месторождения сланцевого газа в наших краях всё ещё в теме – сланцевый ужас возвращается…

По информации Українських Новин, Окружной административный суд г. Киев признал противоправным отказ Кабинета министров Украины в уступке доли в соглашении о разделе продукции (СРП) Нидерландской компании по разработке Юзовской площади.



Определением Окружного административного суда от 20 марта 2017 года иск компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) к Кабмину Украины удовлетворён. Опубликовано соответствующее постановление в Едином государственном реестре судебных решений.



Данным судом было признано незаконным и отменено протокольное решение украинского правительства №46 от 2 ноября 2016 года, которым Кабинетом министров „поддержал предложение министра энергетики Насалика относительно отказа ООО „Надра Юзовская“ в уступке прав и обязательств, обозначенных СРП по разработке участка Юзовская“.



Данным постановлением Кабинетом министров не была согласована программа по разработке Юзовского газового месторождения компанией Yuzgaz B.V.



Суд посчитал правомерным оформление любого правительственного решения по уступке доли в СРП в виде не протокольного решения, как было им осуществлено, а в форме распоряжения.



Суд обязал Украинский Кабмин „продолжить рассмотрение запроса компании Yuzgaz B.V. и ООО „Надра Юзовская“ от 4 августа 2016 года о получении согласия на уступку доли в СРП“.

Суд обратил внимание на то, что статьёй 26 закона о соглашении по разделу продукции предусмотрено: отсутствие ответа Кабмина по истечении 90-дневного срока со дня получения запроса, автоматически считается согласием на уступку доли в СРП (срок истёк 2 ноября 2016 г.).



Для большего понимания сути проблемы отметим, что Юзовское месторождение сланцевого газа находится на территории двух областей –



Донецкой и Харьковской, в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на площади в 7886 квадратных километров. По прогнозам – запасы газа оценили в 4,1 трлн. кубометров.



Ну вот. А мы-то думали, что хотя бы один Дамоклов меч отведён от нашего региона, ан нет. Кто же откажется от таких возможностей, а, соответственно, и обогащения на людском здоровье?



Наша территория, оказывается, нужна всем…