Проект «Украина - Испания - Франция» завершился в Мариуполе выставкой «IMPRESION»

Вчера в Мариуполе состоялось открытие выставки «IMPRESION». Эта выставка является результатом творческой поездки пятерых молодых мариупольских художников на пленэр, проводившийся в Испании и Франции. В экспозиции представлена серия из 50 картин, которые созданы живописцами уже в Мариуполе под впечатлением от путешествия. Кураторы проекта отметили, что у молодых художников поменялась цветовая палитра после поездки. Их картины стали светлее и ярче.

Культурно-художественный проект «IMPRESION» стал возможным благодаря поддержке народного депутата Украины Сергея Таруты и украинской художницы Оксаны Мась, которая встречала гостей из Мариуполя в Испании.

Сопровождавшие молодых художников в поездке опытные живописцы Сергей Баранник и Оксана Гнатышин также представили свои произведения в экспозиции.



Для создателей проекта было важно, чтобы молодые люди смогли получить новый опыт и навыки, расширить собственные горизонты и приобщиться к мировым культурным процессам.



На открытии выставки присутствовали представители областного и городского руководства.

Зрители отметили, что выставка имеет общее позитивное настроение. В процессе мероприятия у мариупольцев появилась возможность пообщаться с авторами и получить от них в подарок каталоги выставки с автографами её участников.