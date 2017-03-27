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Рубрика: Новости Мариуполя
27-03-2017, 08:01
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Сегодня мариупольцам отключат воду

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 27 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пер.Гончарова 1-22
  • ул.Межевая 56-111
  • ул.Салтыкова-Щедрина 53-73.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»