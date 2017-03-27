В зоне АТО 3 военных погибли, 8 – ранены

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на востоке Украины насчитали 88 нарушений режима прекращения огня.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. Здесь на линии огня оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Талаковка, Новотроицкое, Красногоровка и Марьинка. Били из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов, пулеметов, танков и БМП, работал снайпер.

На Донецком направлении использовали практически весь арсенал оружия, а на Луганщине в ход пошли ПТРК.

В результате боевых действий 3 военных погибли, 8 – ранены.