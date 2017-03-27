В Днепре задержали фуру с мусором из Львова

В Днепре общественные активисты вместе с патрульными полицейскими задержали очередную фуру со львовским мусором.

Общественный активист Вадим Мирошник на странице в Facebook рассказал: «Накладная выписана без номера договора и другими нарушениями. Водитель сознался, что его напарник уже ранее возил сюда подобный груз и ему показывали, где разгружаться. Из всего можно понять, что мы имеем дело с налаженной схемой перевозки мусора в наш регион. Наша организация продолжает работать в этом направлении».

В патрульной полиции подтвердили эту информацию и отметили, что фуру отправили на штрафплощадку.