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Рубрика: Новости Украины и мира
27-03-2017, 10:05
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В Днепре задержали фуру с мусором из Львова

В Днепре общественные активисты вместе с патрульными полицейскими задержали очередную фуру со львовским мусором.

Общественный активист Вадим Мирошник на странице в Facebook рассказал: «Накладная выписана без номера договора и другими нарушениями. Водитель сознался, что его напарник уже ранее возил сюда подобный груз и ему показывали, где разгружаться. Из всего можно понять, что мы имеем дело с налаженной схемой перевозки мусора в наш регион. Наша организация продолжает работать в этом направлении».

В патрульной полиции подтвердили эту информацию и отметили, что фуру отправили на штрафплощадку.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»