Мариупольцы вышли на рыбалку

В выходные дни на городских пляжах Мариуполя наблюдалось большое количество рыбаков. «Учитывая социальную направленность массового отдыха на берегу, спасательная аварийно-водолазная служба обеспечивает безопасность горожан на береговой полосе. Ловля бычка на удочку — это не только один из любимых видов отдыха мариупольцев, но и хорошее дополнение к семейному столу», - сообщил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай.

К слову, с 1 апреля до 31 мая в связи с нерестом в светлое время суток вылов рыбы ограничен, а в ночное – запрещен. В качестве орудий лова в море можно будет использовать только удочки и спиннинги. При этом число крючков не должно превышать 5 штук. Общий вес рыбы, которую разрешается вылавливать рыболовам-любителям на период проведения двухмесячника, не более 3-х килограмм в сутки, сообщает пресс-служба горсовета.

На реках Кальчик и Кальмиус, которые впадают в Азовское море, в этот период вводится полный запрет на лов рыбы.