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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
27-03-2017, 11:25
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В Мариуполе блондинку с откровенными снимками в соцсетях все-таки не назначили директором ДК

Ранее «Мариупольские новости» сообщали о том, что один из дворцов культуры в Мариуполе возглавила эпатажная блондинка Яна Кондрашова, откровенные снимки которой в соцсетях шокировали местных жителей.

Однако сейчас выяснилось, что результаты второго этапа конкурса, победителем которого и стала Кондрашова, отменены. В работе комиссии нашли нарушения, а сам конкурс признали несостоявшимся, пишет «Депо».

Теперь конкурс будет проведен во второй раз, и блондинке, чтобы возглавить ДК «Чайка», придется еще раз проходить отбор. Кто в результате одержит победу – покажет время.




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Редакция «Мариупольских новостей»