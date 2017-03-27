В Мариуполе блондинку с откровенными снимками в соцсетях все-таки не назначили директором ДК

Ранее «Мариупольские новости» сообщали о том, что один из дворцов культуры в Мариуполе возглавила эпатажная блондинка Яна Кондрашова, откровенные снимки которой в соцсетях шокировали местных жителей.

Однако сейчас выяснилось, что результаты второго этапа конкурса, победителем которого и стала Кондрашова, отменены. В работе комиссии нашли нарушения, а сам конкурс признали несостоявшимся, пишет «Депо».

Теперь конкурс будет проведен во второй раз, и блондинке, чтобы возглавить ДК «Чайка», придется еще раз проходить отбор. Кто в результате одержит победу – покажет время.