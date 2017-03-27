За сохранение Украинского государства

Орден как высшая негосударственная награда учрежден волонтерами в 2015 году. Он вручается за выдающиеся заслуги в защите независимости Украины и волонтерской помощи Вооруженным силам. Военным – с красно-черной лентой на колодке, волонтерам и медикам – с желто-голубой. Сделан в форме трезубца – символа государственности и независимости Украины, в центре меч острием кверху – знак воинской доблести.

Примечательно, что серебро на изготовление награды предоставляют жители, пишет «Ильичевец».

Ценность высока

У Мариуполя тоже есть свой народный герой – волонтер Лилия Болбат. Именно на нее в первую очередь легла подготовка к очередной церемонии вручения ордена в нашем городе.

«Эта инициатива была протестом против вручения государственных наград не тем людям. Появилась идея создать орден, которым народ, граждане Украины будут награждать тех, кого считают своими героями. Этот орден стал очень значимым, особенно для военных», – отмечает Лилия Болбат.

Создана комиссия, в которую входят известные народные герои, – они отбирают из тысяч претендентов, чьи кандидатуры подают украинцы, тех, кто будет представлен к награде.

23 марта, перед проведением церемонии, на обсуждение общественности вынесен список из 12 фамилий: Александр Вохрамеев – посмертно, танковый батальон 93-й отдельной механизированной бригады; Андрей Кулягин – посмертно, танковый батальон 93-й отдельной механизированной бригады; Роман Радивилов – посмертно, 1-й батальон 54-й бригады; Валерий Гудзь, 72 бригада; Олег Книжник, 36 бригада; Арти Грин, 25-й батальон; Алексей Гоков, 55 бригада; Станислав Партала, батальон «Азов»; Владимир Голованюк, 27-й реактивный полк; Андрей Копычин, 8-й батальон УДА; Татьяна Иваненко, военно-медицинский клинический центр Южного региона; Геннадий Мясоедов, медицинская служба «Ветерок».

На данный момент орденом «Народный герой Украины» награждено свыше 200 человек.

Не ради наград

«В 2015 году приглашение на церемонию во Львов для меня было полной неожиданностью, – вспоминает Лилия. – Не знаю, кто подал мою кандидатуру. В то время мне вообще мало что было известно об ордене. Я простой человек, себя не считаю героем. Каждый награжденный выполнял и выполняет на этой войне свои задачи совсем не ради наград. Хотя очень приятно, что народ выбрал».

А еще Лилия считает, что врученный ей орден наполовину принадлежит и ее мужу Ивану, который всегда помогает, всегда рядом.

Церемония проводится с периодичностью примерно раз в месяц в разных городах Украины, наконец торжество пройдет и в прифронтовом Мариуполе. Активно включились в подготовку и городские власти.

Награждение народных героев Украины состоится в Мариуполе 2 апреля в 13:00 во Дворце металлургов. Поздравит героев известный украинский певец Александр Положинский и группа «Тартак». Вход свободный.