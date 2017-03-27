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Рубрика: Спорт
27-03-2017, 15:48
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В Мариуполе прошли «Велостарты»

Вчера в парке имени Лепорского на Левобережье Мариуполя прошел спортивный праздник «Велостарты». В преддверии каникул школьники смогли показать свои умения езды на велосипеде, заодно к ним присоединились и взрослые.

Правоохранители рассказали ребятам о правилах дорожного движения, а команда «StreetWorkout» провела открытую тренировку на публике. Самых маленьких гостей развлекали клоуны.

Победителей соревнований наградили грамотами, кубками и медалями управления по физической культуре и спорту Мариупольского городского совета.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»