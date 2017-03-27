В Мариуполе прошли «Велостарты»

Вчера в парке имени Лепорского на Левобережье Мариуполя прошел спортивный праздник «Велостарты». В преддверии каникул школьники смогли показать свои умения езды на велосипеде, заодно к ним присоединились и взрослые.

Правоохранители рассказали ребятам о правилах дорожного движения, а команда «StreetWorkout» провела открытую тренировку на публике. Самых маленьких гостей развлекали клоуны.

Победителей соревнований наградили грамотами, кубками и медалями управления по физической культуре и спорту Мариупольского городского совета.