Военный вертолет разбился на Донетчине в результате столкновения с линией электропередач

В Министерстве обороны Украины подтвердили гибель пяти военных в результате катастрофы вертолета МИ-2 вблизи Краматорска. «Все 5 погибших – офицеры Вооруженных сил Украины», - рассказал на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его словам, причиной крушения вертолета стало столкновение с линиями электропередач. К такому выводу пришли эксперты комиссии.

Правда, на видео аварии не видно никаких ЛЭП. «Это заключение комиссии, которая работала после трагедии. Я не уверен, что на этом видео можно наблюдать и видеть все, что произошло. Комиссия работала на месте, были обследованы остатки, оставшиеся от вертолета, и были собраны показания свидетелей, которые видели, как это происходило», - пояснил Лысенко.