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Prizma


Рубрика: Происшествия
27-03-2017, 16:31
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[Фото]

В Мариуполе неизвестные в балаклавах разгромили 5 игорных заведений

Вчера, 26 марта, вечером, с 20:00 до 21:00, в трех районах Мариуполя – Левобережном, Центральном и Кальмиусском – разгромили сразу 5 игорных заведений Национальной лотереи, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

Как рассказали охранники заведений, неизвестные в балаклавах проникли внутрь помещений и разбили имущество - мониторы, терминалы, холодильники, другую аппаратуру, окна и мебель.

Открыты уголовные производства по ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и ст.296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»