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Рубрика: Новости Мариуполя
27-03-2017, 18:23
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Ответственность за погром в игорных заведениях Мариуполя взяли на себя «Национальные дружины»

Как сообщалось ранее, вчера вечером в трех районах Мариуполя неизвестные молодые люди в балаклавах устроили погромы в пяти игорных заведениях «Национальной лотереи».

Ответственность за это взяли «Национальные дружины». Как говорится в соответствующем заявлении, данные заведения работают нелегально, а их владельцы игнорируют украинское законодательство.

«В такое тяжелое время для страны в прифронтовом городе мы считаем, что недопустимо нелегально зарабатывать деньги за счет простых граждан и тем самым делать их зависимыми от азартных игр. Советуем всем собственникам пересмотреть свой взгляд на незаконный заработок и прекратить издеваться над страной», - говорится в заявлении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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