Ответственность за погром в игорных заведениях Мариуполя взяли на себя «Национальные дружины»

Как сообщалось ранее, вчера вечером в трех районах Мариуполя неизвестные молодые люди в балаклавах устроили погромы в пяти игорных заведениях «Национальной лотереи».

Ответственность за это взяли «Национальные дружины». Как говорится в соответствующем заявлении, данные заведения работают нелегально, а их владельцы игнорируют украинское законодательство.

«В такое тяжелое время для страны в прифронтовом городе мы считаем, что недопустимо нелегально зарабатывать деньги за счет простых граждан и тем самым делать их зависимыми от азартных игр. Советуем всем собственникам пересмотреть свой взгляд на незаконный заработок и прекратить издеваться над страной», - говорится в заявлении.