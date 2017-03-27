В Мариуполе 29-летний полицейский продавал наркотики

Сегодня в Запорожской области задержали 29-летнего работника Центрального отдела полиции Мариуполя, который занимался сбытом наркотиков. В соседнем регионе правоохранитель продавал марихуану, у него нашли наркотическое вещество и денежные средства, полученные от его реализации.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области, информацию о том, что коллега имеет незаконный заработок, мариупольские правоохранители получили в феврале текущего года. За это время доказательства были собраны, также установлен канал поступления наркотического вещества в Донецкую область из Запорожской области.

По данному факту прокуратурой Донецкой области было начато уголовное производство по ст. 307 ч. 2 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.