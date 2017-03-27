Полноценная реализация готовящейся пенсионной реформы будет возможна в ближайшие несколько лет

По сообщению пресс-службы Министерства социальной политики Украины, в эфире телеканала ZIK министр социальной политики Андрей Рева заявил о реализации пенсионной реформы в несколько этапов, вследствие чего окончательное её внедрение произойдёт не ранее чем через несколько лет. На данное время, по словам министра, идёт кропотливая работа со вторым этапом реформирования – готовятся кардинальные изменения в солидарной системе пенсионного обеспечения.

Как сказал Андрей Рева: «Солидарная система — это база, фундамент любой модели пенсионного обеспечения. Сейчас половина средств на выплату пенсий, а это 141 млрд грн., берётся из Государственного бюджета, а не из взносов людей в Пенсионный фонд. Мы считаем, что эту проблему можно решить только через расширение круга плательщиков страховых взносов».

После завершения второго этапа реформы, по словам чиновника, будет открыт потенциал для введения накопительной пенсионной системы: «Результатом станет подача соответствующего законопроекта в парламент, которым будет определяться механизм функционирования накопительной системы. Закон чётко определит государственное финансовое учреждение, в котором будут открыты накопительные счета и куда будут направляться средства. Некоторые эксперты предлагают направлять их, например, на инвестиционные проекты или на приобретение государственных облигаций. Этот вопрос очень чувствительный и обрабатывается серьёзно, ведь мы не можем предположить даже малейшего риска потери накоплений людей».

Результатом внедрения пенсионной реформы станет всё же, вопреки всем отрицаниям, увеличение пенсионного возраста, причём для женщин. Их уравняют с мужчинами с точки зрения возраста выхода на заслуженный отдых. Уже к 2021 году и женщины, и мужчины будут выходить на пенсию по достижению 60-летнего возраста…

Немногим ранее глава Министерства финансов Александр Данилюк заявлял о необходимости в Украине на сегодняшний день комплексной пенсионной реформы, «которая будет справедливой и позволит платить достойные пенсии».

Вопрос внедрения накопительного уровня, как сообщил Андрей Рева, сейчас на стадии экспертной проработки, он проходит основательное изучение всех нюансов.