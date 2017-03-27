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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
27-03-2017, 19:58
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В Мариуполе после нападения восстановили воинскую часть Нацгвардии

Мариупольский морской торговый порт вложил 800 тысяч гривен на восстановление воинской части №3057. Напомним, летом 2014 года на нее было совершено нападение, в ход пошло и огнестрельное оружие, и зажигательная смесь. В результате полностью выгорело административно-бытовое здание автопарка нацгвардейцев.

«Картина была удручающая: сгоревшие помещения, выбитые мародерами оконные и дверные блоки. В общем, террористы постарались сделать все, чтобы причинить украинским военным максимальный урон», - рассказал заместитель командира ВЧ №3057 по тыловому обеспечению Олег Лущенко.

За выделенные портом деньги была проведена отделка помещений здания с оборудованием учебного класса, комнаты для приема пищи, раздевалки и сантехнического блока, заменены окна и двери, проведено отопление, подключена внутренняя и наружная канализация. По словам директора порта Александра Олейника, в планах, когда появится финансирование - завершить ремонт кровли, тамбура и фасада здания.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»