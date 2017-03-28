В Луганской области обстреляли беспилотник ОБСЕ

Миссия ОБСЕ заявляет об обстреле своего беспилотника 26 марта в Луганской области. Как говорится в отчете организации, инцидент произошел в полукилометре от подконтрольного украинскому правительству поселка Орехово-Донецкое (44 км к северо-западу от Луганска).

Так, наблюдатели запустили свой беспилотник, но уже через несколько минут над ним начал кружить чужой дрон. «Он был немного больше и темнее, чем БПЛА СММ, а также имел крылья большего размаха с вертикальными законцовками. Судя по звуку, он был оборудован электромотором. Члены патруля Миссии незамедлительно начали процесс посадки БПЛА СММ. Другой БПЛА пролетел над позицией патруля СММ, трижды облетел по кругу, постепенно набирая высоту, и улетел в западном направлении», - говорится в отчете.

После того, как дрон улетел, неизвестные сделали 10 выстрелов по беспилотнику ОБСЕ, который еще находился в небе.