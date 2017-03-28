Российский суд заочно арестовал Арсения Яценюка, экс-премьера объявили в международный розыск

Ессентукский городской суд (Российская Федерация) принял решение о заочном аресте бывшего украинского премьер-министра Арсения Яценюка. Соответствующее заявление опубликовано на сайте суда.

В нем говорится: «Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск. И указано, что срок исчислять с момента задержания обвиняемого на территории Российской Федерации или экстрадиции в РФ».

Как выяснилось, украинского политика обвиняют по ч. 2 ст. 209 (участие в вооруженной группе (банде), п.п. "в", "з", "н" ст. 102 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) и ч. 2 ст. 15 (ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление) УК России.