В зоне АТО количество обстрелов уменьшилось, но в ВСУ серьезные потери: 2 военных погибли, 4 – ранены, 1 – травмирован

По информации пресс-центра АТО, ситуация на Донбассе стабилизировалась, количество обстрелов уменьшилось. Так, за минувшие сутки зафиксировано 58 нарушений режима прекращения огня.
В эпицентре боевых действий Донецкое направление. Здесь Троицкое, Авдеевку, Луганское, Каменку, Пески и Новгородское обстреливали из артиллерии, минометов, гранатометов и пулеметов.
На Мариупольском направлении также позиции морпехов обстреливали из зенитных установок, работали снайперы.
На Луганщине в ход пошли минометы, артиллерия и противотанковые гранатометы.
В результате боевых действий 2 военных погибли, 4 – получили ранения и 1 – боевую травму.