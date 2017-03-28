В Минобороны обнародовали имена погибших в результате крушения вертолета военных

Как сообщалось ранее, 26 марта, вблизи Краматорска Донецкой области потерпел крушение военный вертолет Ми-2. В результате погибли 5 офицеров.
В Минобороны обнародовали имена погибших:
- подполковник Евгений Волошин
- 2-й пилот - капитан Дмитрий Мовчан
- борттехник - старший лейтенант Роман Кондул
- начальник управления организационно-планового и эксплуатации - заместитель начальника центрального автомобильного управления ВС Украины Вооружения Вооруженных сил Украины (находился на борту в качестве пассажира) - полковник Валерий Мельник
- начальник отдела РАО ремонта управления эксплуатации, ремонта и технической подготовки центрального ракетно-артиллерийского управления ВС Украины Вооружения ВС Украины (также пассажир) - полковник Виктор Калитич.
В министерстве пишут: «От имени Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, от всего личного состава Вооруженных сил Украины выражаем соболезнования родным и близким погибших офицеров. Это невосполнимая потеря для украинской армии».