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Рубрика: Новости Мариуполя
28-03-2017, 10:51
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[Фото]

Глубокий провал стал ловушкой для водителей в центре Мариуполя

На проспекте Нахимова, у роддома больницы №3, произошла просадка грунта под асфальтом. Это привело к разрушению дорожного покрытия и образованию глубокой ямы. Провал создает реальную опасность для здоровья и жизни водителей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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