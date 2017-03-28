Глубокий провал стал ловушкой для водителей в центре Мариуполя

На проспекте Нахимова, у роддома больницы №3, произошла просадка грунта под асфальтом. Это привело к разрушению дорожного покрытия и образованию глубокой ямы. Провал создает реальную опасность для здоровья и жизни водителей.
На проспекте Нахимова, у роддома больницы №3, произошла просадка грунта под асфальтом. Это привело к разрушению дорожного покрытия и образованию глубокой ямы. Провал создает реальную опасность для здоровья и жизни водителей.
Видимо, вандалам не по душе евроконтейнеры
«Пострадал» проспект Нахимова