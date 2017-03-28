«Сбербанк России» продал свою украинскую «дочку»

«Сбербанк России» заявляет о том, что продал свою украинскую «дочку» консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании. Как выяснилось, основной акционер вышеупомянутого консорциума - гражданин Великоритании, сын главы совета директоров "Русснефти" Михаила Гуцериева Саид.

«Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания. Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России», - отметили в Norvik Bank.

В «Сбербанке» надеются, что после этого дочерний банк начнет полноценно функционировать и обслуживать клиентов. «Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития», - подчеркнули в банке.