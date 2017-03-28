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Рубрика: Новости Мариуполя
28-03-2017, 11:53
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Мариупольский «Автодор» проводит масштабный ремонт дорог

Новосозданный «Мариупольавтодор» продолжает ямочный ремонт дорог во всех районах города. Вчера ремонтировали проезжую часть вдоль проспекта Строителей, улицы Макара Мазая и вокруг Драмтеатра, сообщает пресс-служба горсовета.

«Мы приняли около 24 тонн асфальтобетона, который пойдет на ямочный ремонт. После зимнего периода нужно срочно закрыть все выбоины, чтобы можно было нормально ездить по нашим дорогам», - рассказал заместитель директора «Мариупольавтодора» Альберт Соколов.

По его словам, предприятие уже уложило порядка 286 тонн асфальта, а это 3400 квадратных метров дорожного полотна. В планах также привести в порядок подъезды к кладбищам на поминальные дни.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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