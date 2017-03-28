СБУ проверяет информацию о тайном визите Пескова в Луганск

Как сообщалось ранее, СМИ написали о том, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков тайно посетил Луганск.

Украинские журналисты связались с СБУ, но в ведомстве пока проверяют эту информацию.

«Мы проверяем информацию, но пока не комментируем. Я не хочу давать эмоциональный комментарий, могу лишь сказать то, что и Луганск, и Донецк – это территория Украины, и официально РФ подтверждает, хотя всем своим видом, поступками показывают, что они игнорируют любые нормы, не только отношений Украины и России, но и договоренностей, под которыми они подписывались», - отметил в эфире телеканала «112 Украина» советник главы СБУ Юрий Тандит.