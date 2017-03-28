Тарифный беспредел продолжается – власти вернулись к вопросу абонплаты за распределение газа

По информации СМИ, уже с 1 апреля 2017 года в платёжках украинских потребителей газа появится новая графа – абонплата за распределение газа. Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложено повышение тарифов на его распределение.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook отраслевой эксперт, заместитель главы департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк: «НКРЭКУ опубликовала проект постановления со ставками абонплаты за распределение газа (согласно новой методике, потребители будут ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности их счётчика, независимо от фактического потребления). К примеру, для "Киевоблгаза" тариф для населения рассчитан на уровне 0,02549 грн./куб. м*ч. Если у вас газовый котёл и счётчик типоразмера G6, то абонплата составит 193 грн. в месяц».

При этом введение ставок абонплаты за распределение газа будет способствовать удорожанию этих услуг в 1,5-20 раз!

Для абонентов с газовыми плитами плата за распределение газа составит 77 гривен ежемесячно, или 920 гривен в год. Отметим, что нынешний тариф на семью из двух человек в месяц – 4 гривны в месяц. Следовательно, таким образом тариф намереваются поднять в 20 раз.

Но зато правительство сделало „щедрый подарок“ украинцам: по постановлению Кабинета министров от 22 марта 2017 года, после 1 апреля 2017 года и до 1 апреля 2018 года стоимость природного газа пересматриваться не будет.

Тем не менее, во всех СМИ прошла информация об уже готовящемся повышении тарифов на газ для населения с 1 октября 2017 года, но величина этого роста пока не указывается…

Как отмечает А.Хабатюк, методика для расчётов ставок абонплаты была подготовлена более года назад: «Куда смотрели "борцы" за права потребителей? Не слышал от них ни слова, ни полуслова. Методике, по которой посчитали абонплату, уже более года. Обращал внимание на неё много раз. Совпадение? Не думаю».

Готовьте кошельки, граждане. Может, у вас там задержались „лишние“ гривны? Сомневаемся…