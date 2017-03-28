СМИ: в Луганск приехал не Песков, а Сурков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не ездил в Луганск. Он назвал эти слухи очередной уткой.

В комментарии российским журналистам он отметил: «Я прямо из Луганска сейчас и звоню. Шутка. Нет, это очередная утка, не обращайте на это внимание».

При этом СМИ пишут, что Луганск посетил не Песков, а советник Путина Владислав Сурков.

«По нашим данным, Сурков приехал на оккупированные территории 28 марта. Информации о приезде Пескова у нас нет», - пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке.